Gerry Scotti e Michelle Hunziker, l'emozione di essere nonni: "Innamorati dei nostri nipotini"

I conduttori parlano a Verissimo dell'amore per i loro nipotini. "Cesare cresce troppo velocemente e vorrei vivermelo di più", dice Michelle. Gerry afferma: "Mia nipote ha riso per la mia 'caduta' dalle scale di "Striscia la notizia"

Gerry Scotti e Michelle Hunziker parlano a Verissimo dell'amore per i loro nipotini. "Oggi, 30 marzo, Cesare compie due anni e quando torno a casa c'è la sua festa, ovviamente ci sarò", afferma la conduttrice, 48 anni.

Michelle Hunziker confida anche: "Un po' ci perdiamo questi nipoti perché io sono mamma di due bambine ancora piccole e poi c'è il lavoro. Ho il desiderio di passare più tempo possibile con Cesare perché i bambini crescono troppo velocemente. Il mio desiderio è vivermelo di più".

Oltre ad Aurora Ramazzotti - mamma di Cesare -, Michelle Hunziker ha anche altre due figlie: Sole (2013) e Celeste (2015), nate dal matrimonio della conduttrice con Tomaso Trussardi. Delle "piccole zie" dice: "Sole e Celeste sono delle zie orgogliosissime. Cesare adora venire a casa nostra a giocare con loro. Hanno un rapporto quasi fraterno con lui anche se ci tengono a essere chiamate zie".

Gerry Scotti è nonno invece di due nipoti, Virginia (4 anni) e Pietro (2 anni), figli di Edoardo Scotti, nato nel 1992 dal matrimonio del conduttore con Patrizia Grosso. Dei suoi nipoti dice: "Virginia è tremenda, vuole comandare lei. Pietro invece prende gli ordini, ma adesso ogni tanto prova anche a ribellarsi".

Il conduttore, 68 anni, rivela che la nipote Virginia ha visto la gag a Striscia la notizia in cui il conduttore "è caduto" dalle scale: "Ha riso. Ha capito che era un cartone animato. Non come tutti i parenti, gli amici e i dottori che mi hanno chiamato preoccupati".