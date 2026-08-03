Andrea Dal Corso operato alla mano: “Mi hanno inserito dei fili di Kirschner”

"L'operazione alla mano è andata bene": Andrea Dal Corso aggiorna i follower dopo il grave incidente automobilistico in cui è rimasto coinvolto. "Mi hanno inserito dei fili di Kirschner per mantenere in posizione i frammenti ossei tra il primo metacarpo e il pollice. Una procedura delicata, ma necessaria per permettere una corretta guarigione e ridurre al minimo le possibili complicazioni future", spiega l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, 39 anni, pubblicando uno scatto sui social.



"Adesso mi aspetta un mese di gesso, con medicazioni ogni dieci giorni, e i primi di settembre verranno rimossi i fili. Da lì inizierà un altro percorso: quello della riabilitazione", aggiunge Andrea Dal Corso, che condivide anche una riflessione dopo la bruttissima esperienza: "Non sarà un'estate in movimento come avevo preventivato. Sarà un'estate diversa. Un'estate che mi sta insegnando il valore della pazienza, della lentezza e, soprattutto, della gratitudine. Perché è proprio quando la vita ti obbliga a fermarti che inizi ad apprezzare davvero ciò che prima davi per scontato: la libertà di muoverti, i piccoli gesti quotidiani, il tempo con le persone che ami e il semplice fatto di stare bene". "Grazie di cuore a tutti voi per i messaggi, l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando ogni giorno", conclude l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Lo scorso luglio, Andrea Dal Corso ha annunciato sui social: "Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne uno, ma sto bene". Qualche giorno dopo, la moglie Teresa Langella aveva scritto sui social: "Ti guardo e so che averti qui oggi è un miracolo. In questi giorni ho protetto il nostro silenzio perché era l'unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi. È stato, ed è, la forma di rispetto più profonda verso una tragedia immensa e verso una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c'è più". L'ex tronista, 34 anni, aveva poi mostrato alcuni momenti della loro quotidianità dopo l'incidente: "Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici". Legati dal 2019, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sposati dal 2024.



Nel video sotto l'ultima intervista di Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Verissimo.

