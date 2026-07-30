Dopo l'incidente, le braccia di Andrea Dal Corso sono diventate Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne , 34 anni, ha mostrato in un video alcuni istanti in cui si prende cura del marito, 39 anni - che ha entrambe le braccia ingessate-, imboccandolo, pettinandolo, rasandogli la barba. "Doveva essere una normale sera di luglio, una pizza insieme, i piani semplici di una famiglia. Poi le tue urla in vivavoce, il mio terrore di perderti e la consapevolezza spaventosa di quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo in un impatto frontale inevitabile", scrive Teresa Langella nella didascalia del post, in cui per la prima volta parla di cosa è accaduto. "Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa , privata persino dei gesti più semplici. Inizialmente c’è la resistenza, il pudore, la fatica di accettare una fragilità cosi improvvisa. E poi, in quell'attimo esatto, capisci il vero senso di quella promessa detta all’altare: stringersi forte e restare, qualunque cosa accada", aggiunge l'ex tronista di Uomini e Donne. Un pensiero va alla famiglia che nell'incidente ha perso una persona cara: "Quello che ci è successo ci ha fatto toccare con mano la fragilità della vita nel modo più duro. Ci ha lasciato dentro un dolore immenso per una vita spezzata, che non si può dimenticare e che porteremo sempre con noi, ma ci ha anche consegnato il più grande dei miracoli: amore mio, tu sei qui". "Prenderci cura l’una dell’altro non è mai stato un dovere, e oggi, un pezzettino alla volta, lo custodiamo come la cosa più preziosa che abbiamo. Non date mai nulla per scontato", conclude Teresa Langella, legata all'ex corteggiatore dal 2019 e sposata dal 2024 .

Andrea Dal Corso pochi giorni fa aveva annunciato di aver avuto un incidente in auto: "Ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne uno, ma sto bene". Di recente, Teresa Langella aveva pubblicato uno scatto del marito con le braccia ingessate, spiegando: "Ti guardo e so che averti qui oggi è un miracolo. In questi giorni ho protetto il nostro silenzio perché era l'unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi. È stato, ed è, la forma di rispetto più profonda verso una tragedia immensa e verso una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c'è più. Noi siamo qui, con la consapevolezza di quello che poteva essere e la forza di rimettere insieme i pezzi, un passo alla volta. Grazie profondamente a tutti voi per i messaggi di vicinanza".



L'ex tronista aveva poi risposto a chi le chiedeva del marito: "Andrea è molto provato. Sono quelle situazioni in cui non vorresti mai trovarti e mentalmente sono difficili da elaborare, ma bisogna farlo e andare avanti. Ha riportato le braccia ingessate a causa dell'impatto e adesso stiamo affrontando la fase operatoria necessaria".



Nel video sotto l'ultima intervista di Andrea Dal Corso e Teresa Langella a Verissimo.

