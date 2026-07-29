Natalie Portman diventerà mamma per la terza volta. L'attrice, 45 anni, annuncia di essere in attesa del terzo figlio, il primo con l'attuale compagno Tanguy Destable. "Contiamo i giorni che ci separano dal momento in cui ti conosceremo", scrive Natalie Portman nella didascalia del post, pubblicando uno scatto in cui mostra il pancione.
Natalie Portman è già mamma di Aleph (2011) e Amalia (2017), nati dal matrimonio con Benjamin Millepied, che l'attrice ha conosciuto sul set de Il cigno nero, e a cui è stata legata dal 2009. La coppia si è separata nel 2023. Dal 2025 Natalie Portman è legata al musicista francese Tanguy Destable con cui ora è in attesa di un bambino.
Nel video sotto, le Vip mamme dopo i 40.