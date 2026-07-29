Natalie Portman diventerà mamma per la terza volta

Natalie Portman è già mamma di Aleph (2011) e Amalia (2017), nati dal matrimonio con Benjamin Millepied, che l'attrice ha conosciuto sul set de Il cigno nero, e a cui è stata legata dal 2009. La coppia si è separata nel 2023. Dal 2025 Natalie Portman è legata al musicista francese Tanguy Destable con cui ora è in attesa di un bambino.



Nel video sotto, le Vip mamme dopo i 40.

