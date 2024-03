Natalie Portman divorzia da Benjamin Millepied dopo 11 anni di matrimonio

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono separati. L'attrice premio Oscar a luglio del 2023 aveva presentato istanza di divorzio e questo è stato finalizzato lo scorso febbraio in Francia, dove l'ex coppia vive con i loro due figli, Aleph, 12 anni, e Amalia, 7.

La conferma è stata data a People da un rappresentante di Natalie Portman, 42 anni, e arriva a seguito della notizia diffusa dai media a maggio dello scorso anno di una relazione extraconiugale di Benjamin Millepied, 46 anni, che avrebbe minato irreparabilmente il loro rapporto.

"All'inizio è stato davvero difficile per Natalie, ma i suoi amici si sono uniti a lei e l'hanno aiutata a superare il peggio. Sta uscendo da un anno davvero duro e doloroso, ma ne è uscita più forte e sta trovando gioia nella sua famiglia, nei suoi amici e nel lavoro", ha dichiarato un amico dell'ex coppia al magazine.

Secondo quanto riporta Us Weekly, Natalie Portman avrebbe scoperto il tradimento di Benjamin Millepied lo scorso marzo e l'attrice dalla scorsa primavera non avrebbe più indossato la fede nuziale. I due avrebbero tentato di dare una seconda opportunità al loro matrimonio, concentrandosi anche sui figli, ma senza riuscirci: "Natalie e Ben amano davvero i loro figli e, nonostante la separazione, sono ugualmente concentrati sull'essere i migliori genitori. Nell'ottica di una nuova normalità, niente è più importante per loro", ha aggiunto la fonte a People.

A giugno del 2023, un insider aveva riferito al magazine che "Benjamin ha fatto tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia", mentre "la più grande priorità di Natalie Portman è stata quella di proteggere i suoi figli e la loro privacy".

Natalie Portman e Benjamin Millepied, la storia d'amore

Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono incontrati e innamorati nel 2009, mentre lavoravano insieme a Il cigno nero: Millepied aveva curato le coreografie del film, mentre Portman, grazie alla sua interpretazione, aveva vinto l'Oscar come Migliore attrice protagonista.

"Quando ho conosciuto mio marito penso di aver toccato il cielo con un dito. Era come se lo conoscessi da tempo, mi ha insegnato a ballare ed è stato bellissimo", aveva detto nel 2018 in un'intervista l'attrice a proposito del loro primo incontro.

Aleph, il loro primo figlio, è venuto alla luce il 14 giugno del 2011. Il 4 agosto del 2012 Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono sposati con un rito ebraico a Big Sur, in California. Il 22 febbraio 2017 è nata la loro seconda figlia, Amalia.