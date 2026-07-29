Alice Campello e Alvaro Morata hanno celebrato anche sui social il compleanno di Leonardo e Alessandro, i loro gemellini che li hanno resi genitori per la prima volta 8 anni fa. "Buon compleanno ai bambini che mi hanno resa mamma per la prima volta", scrive l'influencer e imprenditrice, 31 anni, a corredo di alcune foto ricordo dei primogeniti condivise su Instagram.

"A voi che ci avete insegnato cosa significa amare senza limiti. A voi che mi avete resa più vulnerabile, più sensibile, sempre in allerta, ma anche infinitamente più forte - continua la sua dedica piena d'amore mamma Alice - Vi abbiamo sognati, immaginati milioni di volte… e siete diventati molto più speciali di quanto avremmo mai potuto immaginare".

Anche papà Alvaro pubblica sui social degli scatti e delle parole cariche di affetto paterno. "Sono orgoglioso di voi e vi amo con tutto il cuore - scrive il calciatore a corredo del carosello Instagram - Cerco di insegnarvi ogni giorno cosa significa lottare, cadere e rialzarsi, ma soprattutto essere delle brave persone e rispettare tutti".