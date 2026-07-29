Melissa Satta e Thais Wiggers, la foto insieme: “Ed ecco le Veline”

Dal 2005 al 2008, Melissa Satta e Thais Wiggers, oggi entrambe quarantenni, hanno infatti condiviso il bancone di Striscia la Notizia come Veline . Thais, poi, aveva lasciato il programma nel gennaio 2008 a causa della gravidanza avuta con Teo Mammucari.

Melissa Satta è stata recentemente ospite a Verissimo: "Oggi posso dire di essere felice. Sono contenta di tutti gli step fatti", aveva dichiarato, soffermandosi sul suo attuale compagno, Carlo Gussalli Beretta, 29 anni. "Per me Carlo oggi racchiude la perfezione di un rapporto", aveva aggiunto Melissa. "Mi supporta, mi accetta come donna e come mamma. Rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia. È il primo a preoccuparsi di Maddox ogni volta".

Maddox è nato nel 2014 dal matrimonio precedente con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Sulla possibilità di un matrimonio futuro e di un secondo figlio, Melissa aveva dichiarato: "Lascio le porte aperte a tutto. Avendo avuto Maddox, sono realizzata e soddisfatta. Però penso al mio compagno, che è giovane e merita di provare quello che ho provato io con Maddox. Quindi se dovesse chiedermelo, sarei felice e pronta a farlo". In merito alla durata della relazione, la showgirl aveva ammesso: "Questa volta spero che sia per sempre".