Alice Campello, le foto a Capri con Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati nel 2017 e l'anno dopo sono diventati genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è arrivato Edoardo e nel 2023 è nata Bella. Nel 2024, la coppia aveva annunciato la separazione, per poi dare una seconda possibilità al loro amore.

"L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione", aveva spiegato Alice Campello a Verissimo, parlando del periodo di separazione.



Dopo essere tornati insieme, di recente avrebbero attraversato un altro momento difficile, che ora, però, sembra essere stato superato.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.