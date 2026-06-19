Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme mano nella mano

Alice Campello e Alvaro Morata sono apparsi mano nella mano durante un evento a Madrid. La coppia, più unita che mai, ha posato sorridente davanti ai fotografi.

Sposati dal 2017, l'influencer, 31 anni, e il calciatore, 33 anni, nel 2018 sono diventati genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato Edoardo e nel 2023 è arrivata Bella. Nel 2024, hanno annunciato la separazione.

A Verissimo, Alice Campello aveva spiegato: "L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".

La coppia aveva poi dato una seconda possibilità al loro amore, ma nei mesi scorsi avrebbero attraversato un momento difficile, che ora, però, sembra essere stato superato.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.