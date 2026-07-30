Robert Pattinson è "papà Batman" per la figlia: il racconto di Suki Waterhouse

Robert Pattinson è un papà supereroe per sua figlia di due anni. A rivelarlo è Suki Waterhouse, 34 anni, in un podcast in cui ha raccontato il rapporto tra l'attore de L'Odissea, 40 anni, e la loro bambina, nata nel 2024.



"Lo chiama 'papà Batman', perché per i prossimi sette mesi, ogni volta che fanno una videochiamata, lui è sempre vestito e truccato così", ha detto a And The Writer Is.... la cantante britannica, riferendosi all'impegno del compagno sul set di The Batman: Parte II.



Suki Waterhouse ha descritto la figlia come "socievole, divertente" e tranquilla nel vedere il padre con un aspetto completamente diverso dal solito. "Oggi era in videochiamata con il suo papà, coperto di sangue finto e con enormi cerchi neri intorno agli occhi. Noi le diciamo semplicemente: 'Va tutto bene'", ha rivelato la cantante, spiegando anche come la figlia ormai riconosca anche il suo lavoro: "L'altro giorno stavamo guardando un libro sui mestieri e mi ha detto: 'Quello è il tuo lavoro', indicando la ragazza con la chitarra".



Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono legati dal 2018. Per molto tempo hanno tenuto la loro relazione riservata. La loro prima uscita pubblica insieme risale al 2022, in occasione di un evento di Dior in Egitto. Nel 2023, hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. In un'intervista, la cantante ha raccontato come la figlia sia stata cercata e voluta da entrambi. "È stata una decisione pianificata. Un giorno ci siamo guardati e ci siamo detti: 'Più pronti di così non lo saremo mai'. E io ho pensato: 'Cos'altro potrebbe aggiungere un po' di caos alla nostra vita?'", aveva detto a British Vogue.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Robert Pattinson a Verissimo.