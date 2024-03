Robert Pattinson è diventato papà. L'attore, 37 anni, e la compagna Suki Waterhouse, 32 anni, sono stati immortalati mentre passeggiavano insieme al primo figlio. Non è stato reso noto se sia nata una bambina o un bambino. Ma dal colore del passeggino, rosa, c'è chi ha ipotizzato potesse essere una femminuccia.

L'annuncio della gravidanza di Suki Waterhouse era arrivato lo scorso novembre sul palco del festival musicale Corona Capital di Città del Messico. "Ho deciso di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da un'altra cosa che sta succedendo qui. Ma non sono sicura che funzioni", aveva detto la cantante e attrice britannica, riferendosi al pancione.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse, la storia d'amore

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono legati dal 2018. Per molto tempo hanno tenuto la loro relazione riservata. La loro prima uscita pubblica insieme risale allo scorso anno, in occasione di un evento di Dior in Egitto. Suki Waterhouse ha poi parlato di Robert Pattinson in un'intervista a The Times: "Sono sorpresa di essere così felice accanto a una persona da quasi cinque anni. Sono sempre entusiasta di ricevere un suo messaggio o di vedere comparire il suo nome sul mio telefono. E penso che sia uguale per lui. Abbiamo sempre tante cose da dirci. E lo trovo divertente". Robert Pattinson si era raccontato ospite a Verissimo. L'attore aveva affermato di non essere ancora riuscito, nonostante il successo, a fare i conti con la sua timidezza. "Sono sempre stato timido e lo sono ancora. Quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone”, aveva detto l'attore.