L'attrice pubblica una fotografia in bianco e nero che ritrae Bocci in un set cinematografico: "Che tu possa continuare a raccontare la bellezza dei tuoi pensieri, attraverso ogni forma d'espressione che ti abita e che, tra tutte le storie che nasceranno da te, ci sia sempre anche la nostra", scrive Laura Chiatti nella didascalia che accompagna lo scatto.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono legati dal 2014. La coppia si è sposata il 5 luglio dello stesso anno nella Basilica di San Pietro a Perugia e ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016.

Ospite a Verissimo, l'attore ha raccontato il rapporto con la moglie: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".