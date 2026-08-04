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Coppie04 agosto 2026

Laura Chiatti, la dedica a Marco Bocci per il compleanno: "Che tra tutte le storie che nasceranno da te ci sia sempre anche la nostra"

L'attrice celebra il compleanno del marito con delle parole che raccontano un amore lungo oltre dieci anni
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Laura Chiatti e Marco Bocci | Instagram: @verissimotv
Laura Chiatti e Marco Bocci | Instagram: @verissimotv

Laura Chiatti festeggia il compleanno del marito Marco Bocci, che compie 48 anni, con una dedica sui social.

L'attrice pubblica una fotografia in bianco e nero che ritrae Bocci in un set cinematografico: "Che tu possa continuare a raccontare la bellezza dei tuoi pensieri, attraverso ogni forma d'espressione che ti abita e che, tra tutte le storie che nasceranno da te, ci sia sempre anche la nostra", scrive Laura Chiatti nella didascalia che accompagna lo scatto.

Marco Bocci e Laura Chiatti sono legati dal 2014. La coppia si è sposata il 5 luglio dello stesso anno nella Basilica di San Pietro a Perugia e ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016.

Ospite a Verissimo, l'attore ha raccontato il rapporto con la moglie: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".

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