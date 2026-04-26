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L'intervista26 aprile 2026

Marco Bocci sull'amore con Laura Chiatti: "Sono l'uomo più lasciato della storia"

Ospite a Verissimo, l'attore parla del legame con la moglie e della sua famiglia formata anche dai figli Enea e Pablo
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Ospite a Verissimo, Marco Bocci, 47 anni, parla dell'amore che lo lega da 13 anni con l'attrice e collega Laura Chiatti, 43 anni, sposata il 5 luglio 2014. La coppia ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo nel 2016. "Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c'è un modo, una maniera, ma c'è un vivere, un'intuizione - dice l'attore a Silvia Toffanin - Quindi si possono commettere tanti errori, ma è chiaro che io con loro mi diverto tantissimo: ad esempio, non lavoro quando ci sono le partite dei miei figli".

Marco Bocci si sofferma sul legame con Laura Chiatti: "Noi siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l'uomo più lasciato della storia dell'umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa".

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