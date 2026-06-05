"Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso. E tu puoi solo fermarti, respirare e trovare la forza di restare in piedi anche quando dentro ti senti crollare": inizia così la dedica di Andrea Zelletta a Natalia Paragoni, che ha annunciato di aver iniziato la chemioterapia dopo aver ricevuto, in gravidanza, la diagnosi di linfoma di Hodgkin.

"In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi", aggiunge il dj, 32 anni.



Andrea Zelletta conclude così il suo messaggio: "Se c’è una cosa che voglio dirti oggi è questa: Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro".



Insieme dal 2019, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori per la prima volta nel 2023 con la nascita di Ginevra e il 5 maggio del 2026 è nata la seconda figlia Beatrice. Proprio durante la seconda gravidanza, l'influencer aveva parlato di un problema di salute: "È uscito questo bozzo, questa palla, che dall'ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso. Mi sono preoccupata, mi hanno detto di fare la biopsia. Mi hanno prelevato il tessuto dal linfonodo ingrossato di quattro centimetri. Tra dieci giorni capiamo cos'è".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.