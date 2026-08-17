Ignazio Moser, gli scatti con la figlia Clara Isabel: "Noi ci amiamo"

Ignazio Moser condivide una serie di scatti insieme alla figlia Clara Isabel, nata a ottobre 2025 dalla relazione tra il ciclista e Cecilia Rodriguez.



"Eh vabbè... Noi ci amiamo...", scrive Ignazio Moser, 34 anni, a corredo di alcuni scatti in piscina con la primogenita. La famiglia sta trascorrendo alcuni giorni a Punta Ala, in Toscana, come testimoniato da altri scatti in cui compare anche la modella e influencer argentina.



A giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso un tenero scatto in cui annunciavano che la piccola Clara Isabel aveva iniziato a gattonare. "Le prime gattonate di Clara con un piccolo incidente finale", commentava all'epoca Ignazio Moser.

Ignazio Moser e le emozioni di diventare papà

In un'intervista rilasciata a Verissimo nel novembre 2025, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni della nascita della prima figlia Clara Isabel. "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva raccontato la modella e influencer.



"Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo", aveva aggiunto Ignazio Moser, ricordando il parto.

In merito alla paternità, il giovane aveva aggiunto: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel. Quando è arrivata, ha spazzato via tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderata e tutte le difficoltà che abbiamo vissuto per averla".