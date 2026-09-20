Emanuele Filiberto: "Con Clotilde Courau ci siamo lasciati cinque anni fa"

Emanuele Filiberto parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Clotilde Courau. "Ci siamo lasciati cinque anni fa, ma abbiamo sempre mantenuto un bel rapporto per le nostre figlie, ma anche per noi stessi. Clotilde è una donna che ho amato tantissimo, alla follia. Abbiamo avuto una vita bellissima, due figlie che amo più di ogni cosa al mondo", afferma Emanuele Filiberto di Savoia, 54 anni, che ha sposato Clotilde Courau nel 2003, con cui ha avuto le figlie Vittoria (2003) e Luisa (2006).



Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio, Emanuele Filiberto dice: "Eravamo molto giovani. Io viaggiavo moltissimo, ero spesso in Italia, lei lavorava in Francia. A poco a poco l'amore è diminuito. A un certo punto l'amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia".

Emanuele Filiberto ammette che ci sono stati dei tradimenti nel corso del loro matrimonio: "Non è mai stato un rapporto aperto, ci sono stati dei tradimenti da parte mia". Oggi i rapporti con l'ex moglie sono sereni: "Andiamo avanti con un divorzio amichevole, lo trovo giusto se uno dei due un domani volesse sposarsi di nuovo". Emanuele Filiberto smentisce invece le voci, circolate in passato, secondo cui avrebbe voluto chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota: "Credo molto nel matrimonio e l'annullamento lo ritengo una cosa molto violenta. In nessun modo è mai stato nelle mie idee".

