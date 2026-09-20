Ilary Blasi svela il ricordo più bello del suo matrimonio con Bastian Muller

Ilary Blasi parla a Verissimo del suo recente matrimonio con Bastian Muller - a cui ha preso parte come invitata anche Silvia Toffanin - e svela il ricordo più bello che porterà nel cuore della cerimonia. "Durante la cena quando ballavamo tutti insieme, c'era una bella energia, eravamo spensierati. Si percepiva tantissimo affetto", afferma la conduttrice, 45 anni.



Riguardo al matrimonio, aggiunge: "Eravamo pochissime persone, eravamo tutti amici. È stata una cosa molto intima". Alla domanda se si sia emozionata: "Durante la giornata no, poi a metà navata quando vi ho viste tutte piangere, un po' di emozione c'è stata". Per quanto riguarda la scelta del dress code total white, Ilary Blasi spiega: "Ho infranto tutte le regole, vivo senza regole. Mi piaceva l'idea di avervi tutte vestite in bianco. Eravamo tutte un po' spose, non volevo essere sola".

