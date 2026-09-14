Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller . La conduttrice, 45 anni, ha detto sì al compagno, 40 anni, a Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. Il rito civile è stato celebrato nella sede del Comune, mentre il ricevimento si è tenuto nel parco di Villa Cimbrone. Accanto agli sposi, la famiglia, i figli e gli amici più cari.

Ilary Blasi è legata a Bastian Muller dal 2023. Il primo incontro è avvenuto per caso in aeroporto, dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti, con cui è stata sposata dal 2005 al 2022 e con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).



Lo scorso marzo, Ilary Blasi aveva commentato a Verissimo le voci sul matrimonio con il compagno. "Se mi sposo? Quando divorzio", aveva affermato la conduttrice. Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi aveva aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda".