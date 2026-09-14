Harry e Meghan Markle, le prime immagini del ritorno nel Regno Unito

Harry e Meghan Markle sono ufficialmente tornati. La duchessa di Sussex, 45 anni, ha pubblicato sui social un video della sua nuova vita insieme al marito Harry, 41 anni, e ai loro figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni. Ad accompagnare le immagini soltanto la bandiera inglese e un cuore.
Harry e Meghan avevano annunciato nel 2020 la decisione di fare un passo indietro da membri senior della famiglia reale. In seguito avevano lasciato il Regno Unito, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, dove è nata nel 2021 la loro seconda figlia Lilibet Diana.
Qualche settimana fa è stato reso noto che i duchi di Sussex avevano deciso di lasciare l'America per fare ritorno in Inghilterra. Al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali sui motivi del rientro. Tra le ragioni potrebbe esserci la volontà del principe Harry di stare più vicino a suo padre, il re Carlo, a cui nel 2024 è stato diagnosticato il cancro e con cui, negli ultimi anni, i rapporti si erano fatti più difficili, a causa di alcune dichiarazioni pubbliche del duca di Sussex sulla famiglia reale, alcune delle quali contenute nell'autobiografia Spare.