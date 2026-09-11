Cristèl Carrisi in lacrime per le sue promesse del matrimonio bis: "Dieci anni fa ti ho promesso una vita insieme senza sapere cosa significasse davvero"

AMORE 11 settembre 2026

Romina Carrisi ha condiviso il video in cui si commuove insieme alla sorella Cristèl Carrisi che le legge il discorso scritto per il marito con cui ha rinnovato le promesse a dieci anni dal sì

"Sei la persona che sostiene i miei sogni, resiste alle mie tempeste e festeggia le mie vittorie, che ascolta le mie canzoni, sopporta le mie infinite idee e, anche dopo tutti questi anni, vuole ancora uscire a ballare con me": Cristèl Carrisi legge in lacrime alla sorella Romina Carrisi le sue promesse del matrimonio bis. Parole che avrebbe pronunciato, di lì a poco, a Davor Luksic, con cui ha rinnovato le promesse a dieci anni dal sì. Per l'occasione, Cristèl Carrisi ha voluto dedicare infatti al marito parole toccanti. "Dieci anni fa ti ho promesso una vita insieme, senza sapere davvero cosa significasse. Ora lo so. Significa guardarsi cambiare e continuare a riconoscere ancora la vera essenza dell’altra persona nonostante i cambiamenti. Significa trovare qualcuno che ti vede quando sei al meglio, quando sei al peggio e quando sei nel caos, e che continua comunque a cercare la tua mano", aggiunge Cristèl Carrisi, 40 anni, davanti alla sorella in lacrime durante i preparativi prima della cerimonia. È stata proprio Romina Carrisi, 39 anni, a pubblicare alcuni scatti del rinnovo delle promesse della sorella. Tra le foto anche quella in cui Cristèl le leggeva il testo del suo discorso al marito. "Nella foto provo a bloccare le lacrime mentre Cristèl mi legge le sue promesse", ha spiegato Romina nella didascalia del post.

Ospite a Verissimo, Romina Carrisi aveva citato la storia della sorella Cristèl Carrisi con Davor Luksic come esempio d'amore quando aveva parlato della fine della sua relazione con il papà di suo figlio Axel. "Vedo il rapporto che ha mia sorella con suo marito. Non si dovrebbe mai comparare la propria relazione a quella di un'altra persona, anche se mia sorella è la persona più vicina che ho. Però notavo che c'erano fattori, che sono estremamente importanti, che erano molto diversi nella dinamica tra me e il mio ex compagno rispetto a mia sorella con suo marito. Li volevo anche io", aveva detto la figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power, genitori anche di Ylenia (1970) e Yari (1973), oltre che di Cristèl (1985).