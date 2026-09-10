Greta Ferro è nata a Vasto nel 1995. Dopo la maturità classica a Campobasso, si è trasferita a Milano per studiare economia all'Università Bocconi. A Milano ha iniziato a lavorare come modella e a studiare recitazione. La svolta professionale è arrivata all'inizio del 2018, quando è stata tra gli interpreti di un cortometraggio per Armani, intitolato Una giacca. Ospite a Verissimo aveva ricordato proprio il suo incontro con Giorgio Armani: "Provo un'enorme gratitudine. Ha creduto in me in maniera disinteressata. Lui ha visto qualcosa e mi ha fatta crescere, mi ha portata avanti. È raro, non succede spesso. Lui mi ha scelta per il cortometraggio Una giacca e poi i registi della mia prima serie tv, Made in Italy, mi hanno vista lì. Da questa fortuna che lui mi ha portato è nato tutto".



Da allora Greta Ferro ha recitato infatti sia per il piccolo sia per il grande schermo. Nel 2020 ha interpretato Marina nel film Weekend diretto da Riccardo Grandi e nel 2023 ha vestito i panni di Michela nel film Io e mio fratello diretto da Luca Lucini. Nel 2025 ha interpretato Gloria nella miniserie Il Turco (El Turco) con Can Yaman.