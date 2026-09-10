Festival di Venezia in famiglia per Greta Ferro. L'attrice, 30 anni, ha sfilato alla Mostra del Cinema 2026 insieme alla sorella Ginevra, 23 anni, content creator. Ad accompagnare le figlie in Laguna mamma Gilda Antonelli, professoressa di organizzazione aziendale all'Università D’Annunzio a Pescara.
Greta Ferro è nata a Vasto nel 1995. Dopo la maturità classica a Campobasso, si è trasferita a Milano per studiare economia all'Università Bocconi. A Milano ha iniziato a lavorare come modella e a studiare recitazione. La svolta professionale è arrivata all'inizio del 2018, quando è stata tra gli interpreti di un cortometraggio per Armani, intitolato Una giacca. Ospite a Verissimo aveva ricordato proprio il suo incontro con Giorgio Armani: "Provo un'enorme gratitudine. Ha creduto in me in maniera disinteressata. Lui ha visto qualcosa e mi ha fatta crescere, mi ha portata avanti. È raro, non succede spesso. Lui mi ha scelta per il cortometraggio Una giacca e poi i registi della mia prima serie tv, Made in Italy, mi hanno vista lì. Da questa fortuna che lui mi ha portato è nato tutto".
Da allora Greta Ferro ha recitato infatti sia per il piccolo sia per il grande schermo. Nel 2020 ha interpretato Marina nel film Weekend diretto da Riccardo Grandi e nel 2023 ha vestito i panni di Michela nel film Io e mio fratello diretto da Luca Lucini. Nel 2025 ha interpretato Gloria nella miniserie Il Turco (El Turco) con Can Yaman.