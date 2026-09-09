Lorena Isceri, la cugina Francesca durante il funerale: "La sua forza è stata la sua debolezza"

A Squinzano si celebra il funerale di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, e le immagini vengono trasmesse in diretta a Dentro la notizia. A prendere la parola è la cugina Francesca, che ricorda Lorena con queste parole: "È una di quelle donne forte fuori e fragile dentro, una di quelle persone che hanno voglia di ricostruirsi e migliorarsi".

Francesca racconta che si metteva in discussione molte volte, "anche quando non avrebbe dovuto farlo", e riflette: "Forse proprio questa forza è stata la sua debolezza".

Negli ultimi mesi della relazione, Vella avrebbe manifestato comportamenti aggressivi e una gelosia ossessiva, culminati in episodi di violenza fisica; i genitori l'avrebbero più volte spinta a denunciarlo, ma Lorena si sarebbe sempre rifiutata per non "rovinarlo", convinta di poter gestire da sola la situazione.

Dopo la decisione di chiudere la storia lo scorso agosto, Vella avrebbe pianificato nei dettagli l'aggressione: il 3 settembre avrebbe acquistato fascette da elettricista e nastro adesivo, manomesso il cancello del garage di Lorena a Firenze e teso l'agguato, prima di rinchiuderla nel bagagliaio dell'auto e dirigersi verso l'autostrada A1. Sul viadotto di Barberino del Mugello, l'uomo l'avrebbe lanciata nel vuoto da un'altezza di 40 metri mentre era ancora in vita, per poi togliersi la vita a sua volta.

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