Le ricerche si sarebbero concentrate su documenti, dati informatici e dispositivi che possano aiutare a ricostruire i contatti e la vita di Antonella prima del decesso, oltre alle relazioni personali della famiglia, alla ricerca di eventuali tensioni.

Continuano le indagini a Pietracatella , dove la moglie Antonella Di Ielsi e la figlia Sara , 15 anni, sarebbero morte avvelenate dalla ricina alla fine di dicembre. Gli investigatori si sarebbero presentati alle 8 nello studio di Pietracatella , a breve distanza dall'abitazione posta sotto sequestro e dove lavorava anche la moglie Antonella. Un'ora più tardi la Squadra Mobile avrebbe raggiunto il secondo studio, a Campobasso.

Nel corso delle operazioni sarebbe stata rinvenuta e sequestrata la borsa di Antonella, un reperto mai trovato finora, che conterrebbe documenti legati al suo lavoro. Gianni Di Vita sarebbe stato accompagnato dalla polizia fuori dallo studio di Campobasso e condotto in Questura, dove sarebbe rimasto per circa un'ora a essere ascoltato dagli agenti.

Davanti alle telecamere si limita a dichiarare: "Aspettiamo le indagini. Non posso e non voglio dichiarare nulla, non c'è un motivo". Poi chiude: "Io non penso nulla, ci sono i magistrati che stanno facendo le indagini".



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