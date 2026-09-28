Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sulla chiusura delle indagini: "Avviso identico a quello di maggio"

Sulla scarpa numero 42, la cui impronta a pallini fu trovata sul pavimento della villetta di Chiara Poggi e attribuita nel processo Stasi, Cataliotti ricostruisce lo scambio con la Procura: dopo che la difesa aveva sostenuto che il piede di Sempio non potesse aver calzato l'impronta, "ci viene risposto che c'è stato un incremento ponderale del piede. Prendiamo atto: dicono che Sempio può avere calzato la scarpa 42". L'avvocato annuncia riscontri opposti, raccolti da due testimoni secondo cui "Andrea Sempio calzasse già il 44 all'epoca", ed è stato condotto anche un esperimento pratico: "Abbiamo le scarpe 41, 42, 43, 44, vedremo se le può calzare oppure no".

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