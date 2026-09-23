A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

Vincenzo Rubano, l'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raggiunto Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi. Domenica 20 settembre, Salvatore Di Ielsi ha aperto le porte di casa sua a Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'incontro tra suocero e genero è avvenuto dopo le parole di Salvatore dette qualche tempo prima proprio ai microfoni di Dentro la notizia. "Non mi fido di Gianni", aveva dichiarato l'uomo.