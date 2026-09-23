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CRONACA23 settembre 2026

Avvelenate con la ricina, il padre di Antonella Di Ielsi: "Gianni Di Vita mi ha detto che non c'entra nulla"

A Dentro la notizia, le dichiarazioni di Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi, morta a dicembre insieme alla figlia Sara Di Vita dopo un sospetto avvelenamento da ricina
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A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

Vincenzo Rubano, l'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raggiunto Salvatore, il padre di Antonella Di Ielsi. Domenica 20 settembre, Salvatore Di Ielsi ha aperto le porte di casa sua a Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'incontro tra suocero e genero è avvenuto dopo le parole di Salvatore dette qualche tempo prima proprio ai microfoni di Dentro la notizia. "Non mi fido di Gianni", aveva dichiarato l'uomo.

Il padre di Antonella Di Ielsi a Dentro la notizia
Il padre di Antonella Di Ielsi a Dentro la notizia

Salvatore Di Ielsi racconta l'incontro con Gianni Di Vita: "Abbiamo mangiato, abbiamo parlato, lui ha detto che non c'entra nulla". Quando l'inviato di Dentro la notizia gli chiede se crede o meno alle parole di Gianni Di Vita, Salvatore risponde: "Che io ci creda o no che differenza fa?".


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