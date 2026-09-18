La docente ripercorre le dinamiche dell'aggressione : "Alle 9 io ero in classe e lui era assente, tant'è che avevo addirittura già fatto l'appello e avevo messo l'assenza a questo ragazzo", racconta Condò. "Questo ragazzo doveva recuperare il debito di storia e mentre parlavo con questa ragazza, che cosa succede? Sento aprire la porta e vedo lui con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera".

La donna spiega: "Mai al mondo mi sarei aspettata che mi stava venendo vicino per pugnalarmi. Aveva un pugnale di almeno un palmo e mezzo, tra l'altro seghettato, una cosa terribile, e mi ha colpito tre volte all'altezza dell'ascella sinistra". La docente aggiunge: "Aveva gli occhi gelidi, freddi, senza anima, occhi proprio di qualcuno che ha pianificato un'azione scientemente, lucidamente e che la stava portando a termine. Questo ho visto nel volto di quel ragazzo".

"Sarei anche disposta ad incontrarlo e a farmi spiegare tutto quest'odio, questa rabbia verso di me. Da che cosa deriva?", dichiara, e conclude: "L'ho già perdonato".

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