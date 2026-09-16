Francesco Dolci e la presunta colluttazione con Pamela Genini: "Mi ha colpito in testa con un tacco"

"Siamo andati in Svizzera perché ci tenevo tanto a regalare a Pamela un paio di scarpe che mi piacevano - racconta Francesco Dolci a Dentro la notizia - Dopo aver preso le scarpe e altri vestiti per Pamela e per me, siamo andati a mangiare in un hotel sul lago di Lugano. Poi, tornati a Milano, con una scusa Pamela mi pianta lì davanti a un hotel e se ne va perché era stata contattata da delle persone per andare a fare un lavoro".

L'unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini prosegue il suo racconto: "Io mi ero risentito e ho chiamato una persona per farmi venire a prendere per tornare a Bergamo. Pamela, nel mentre, mi scriveva: 'Scusa, ho sbagliato, torna'. Così prendo una camera d'hotel a Bergamo e quando arriva Pamela le faccio presente che quello che stava facendo era una vita sbagliata, che non ne aveva bisogno perché comunque la mantenevo io, l'aiutavo io. In quel momento Pamela ha iniziato ad andare fuori di testa e ha iniziato a colpirmi in testa con il tacco. Io non ho reagito, ero fermo e impassibile. Sono arrivati i carabinieri e hanno visto la scena, tant'é che c'è stata anche un'apertura di un indagine. Dopo l'aggressione l'ho perdonata".