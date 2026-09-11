Lorena Isceri, i messaggi di Federico Vella alla madre: "È morta"

Nei messaggi Federico scriveva: "Con lei ci sto provando a parlare perché la amo, ma avevi detto che se potevi mi avresti aiutato e io ti ho creduta". L'uomo accusa la madre: " Te remi contro di me . Ormai l'ho capito. Grazie. Non hai nulla da dire perché è così".

Il rapporto tra Lorena e Federico si sarebbe incrinato in modo definitivo ad agosto. Spaventata dall'atteggiamento del compagno, la donna aveva deciso di interrompere la relazione ed era tornata in Puglia dai genitori per trovare riparo. Vella, non accettando la fine della storia, avrebbe cercato ripetutamente di coinvolgere Antonietta come intermediaria nel tentativo di far cambiare idea alla figlia.

Di fronte alle insistenze, Antonietta avrebbe risposto che Lorena non è più una bambina, rifiutandosi di fare da teamita. "Ha paura di cosa? Te mi sembri molto maleducata con me. Perché ce l'hai con me? Me lo puoi dire? Perché mi odi? Perché mi minacci? Sei una mafiosa? Mi puoi rispondere gentilmente, ti prego, aiutami tu", scriveva il ragazzo.

Poi l'uomo aveva aggiunto: "Se non mi avessi trattato male non sarebbe successo. Ti odio. Sei perfida". L'ultimo messaggio della chat con la madre di Lorena, inviato da Vella, è composto da due sole parole: "È morta".

Il 3 settembre, dopo aver acquistato fascette e nastro adesivo per bloccare il cancello del garage, Vella tende un agguato alla donna a Firenze, la immobilizza nel bagagliaio del suo SUV e la conduce fino al viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, dove la getta nel vuoto prima di togliersi la vita.

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