Carlo Acutis, la mamma: "Per lui la morte era il passaggio alla vera vita, non aveva paura"

Essere la madre di un santo significa per lei essere "chiamati a un disegno più grande di noi , di cui non abbiamo nessun merito, perché il Signore sceglie degli strumenti a volte anche non speciali". "Sono sicura che ci sono mamme molto più brave di me che avrebbero meritato di avere un figlio così", osserva.

Carlo era "un ragazzo vivacissimo", racconta, che all'inizio faceva fatica a stare in silenzio in classe per la sua esuberanza. La madre ricorda: "Quella simpatia non l'ho mai più ritrovata con nessuno". In ospedale, negli ultimi giorni, sarebbe rimasto sereno senza lamentarsi: "È stato un esempio grande. Per lui la morte era il passaggio alla vera vita, non aveva paura", spiega. Poi aggiunge: "La fede per me è stata fondamentale, perché io vedo le cose come disegni superiori: bisogna abbandonarsi, accettare la volontà di Dio e avere sempre fiducia".

La vita del giovane santo è raccontata nel tv movie Il mio nome è Carlo, diretto da Giacomo Campiotti con protagonisti Samuele Carrino e Lucia Mascino, trasmesso domenica 27 settembre su Canale 5 e disponibile on demand su Mediaset Infinity.

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