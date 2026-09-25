Bambine scomparse e ritrovate in un negozio, il padre: "Un gioco che è diventato un orrore"

"Io in questo momento veramente sono provato e disperato perché questa condizione è veramente disumana", parla per la prima volta in diretta a Dentro la notizia Alessandro, il papà di Melissa e Benedetta, le due sorelline di 8 e 12 anni rimaste nascoste per circa 21 ore in un negozio di abbigliamento di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta,

L'uomo si difende: "Sono state dette le cose peggiori sul mio conto, sia come genitore che come persona. Sono stati inventati castelli di sabbia su presunti maltrattamenti o quant'altro". Alessandro ricorda che tre anni fa si sono verificati "episodi pregiudizievoli per via della loro mamma", che "se n'è andata a farsi la sua vita e quindi non ha più voluto sapere nulla dei figli", e racconta di aver completato da allora un percorso genitoriale con i servizi sociali del Comune di San Cataldo, che gli avrebbe riconosciuto da alcuni mesi l'affidamento esclusivo dei figli.