Garlasco, Massimo Lovati a processo per diffamazione: "Ormai essere pentiti non significa nulla, ho già chiesto scusa"

A Dentro la notizia, l'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso di Garlasco, interviene in diretta per commentare l'inizio del processo a suo carico per diffamazione.

"L'indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione, organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Alberto Stasi che clandestinamente hanno prelevato ad Andrea Sempio il DNA", è la frase pronunciata da Massimo Lovati che gli è costata le accusa di diffamazione.

"Io non ho proferito quelle frasi a scopo diffamatorio - spiega Lovati in studio a Dentro la notizia - Era un momento conciato, preso dalla foga difensiva, fuori dalla caserma dei carabinieri di Milano. Ormai essere pentiti non significa nulla, io ho già chiesto scusa perché si sono sentiti diffamati".