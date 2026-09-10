Milo Infante apre la puntata di Dentro la notizia al posto di Gianluigi Nuzzi, bloccato dal maltempo sulla strada verso lo studio di Mediaset.

"Mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. Anche lui è stato bloccato dal maltempo, ma è questione di minuti e ci raggiungerà in studio per prendere le redini della trasmissione", spiega Infante.