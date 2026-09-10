Milo Infante apre la puntata di Dentro la notizia al posto di Gianluigi Nuzzi, bloccato dal maltempo sulla strada verso lo studio di Mediaset.
"Mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando. Anche lui è stato bloccato dal maltempo, ma è questione di minuti e ci raggiungerà in studio per prendere le redini della trasmissione", spiega Infante.
Quando Nuzzi entra in studio, Infante scherza. "Siamo anche vestiti uguali", commenta il presentatore di Ore 11 e Verità nascoste. Nuzzi risponde: "Sembriamo i fratelli siamesi".
Dopo il breve passaggio di testimone, Infante lascia la postazione a Nuzzi, che riprende la conduzione del suo programma tornando proprio sul maltempo che sta investendo molte zone d'Italia.
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