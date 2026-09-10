Lorena Isceri, la madre: "Ha chiesto aiuto a uno psichiatra prima di lasciarlo"

A Dentro la notizia parlano in diretta i genitori di Lorena Isceri, la donna di 46 anni uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella lo scorso 3 settembre. La madre Antonietta dichiara: "Voglio che si sappia: mia figlia si è data da fare, ha chiesto aiuto a specialisti prima di prendere la decisione definitiva della denuncia".

La donna racconta come Lorena avesse convinto lo stesso Vella ad andare da uno psichiatra, non per riconciliarsi ma per capire come uscire dalla relazione in sicurezza: "È andata non per rappacificarsi, ma per sapere come fare per lasciarlo, come fare per arrivare alla denuncia o meno". Durante l'incontro, spiega la madre, l'uomo avrebbe reagito in modo aggressivo di fronte al medico: "Le puntava persino il dito e lo psichiatra ha detto: si calmi o chiamo i carabinieri". Vella avrebbe poi accusato Lorena di averlo pagato per farsi lasciare, un'affermazione che avrebbe spinto lo specialista a cacciarlo dallo studio "senza nemmeno richiedere la parcella".