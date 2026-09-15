Famiglia nel bosco, saltato l'incontro tra i bambini e i genitori nella nuova casa

A Dentro la notizia un'ultima ora sul caso della famiglia nel bosco. Martedì 15 settembre i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham avrebbero dovuto incontrare i genitori nella nuova casa messa a disposizione in comodato d'uso dal Comune di Palmoli alla famiglia, a circa 300 giorni dall'allontanamento disposto dal Tribunale dei Minorenni dell'Aquila. Giunti sul posto insieme agli assistenti sociali, ai carabinieri e al sindaco di Palmoli, i bambini avrebbero dovuto trascorrere qualche ora all'interno dell'abitazione, ma all'ultimo momento l'incontro sarebbe saltato e sarebbe stato spostato in un altro luogo.

Stando a quanto riferito in diretta dall'inviata di Dentro la Notizia Elisa Sciuto, le assistenti sociali avrebbero ritenuto che mancassero le condizioni adatte per far sì che l'incontro tra i bambini e i genitori si tenesse tra le mura della nuova casa.

L'inviata della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha riferito in diretta che il sindaco, le forze dell'ordine e gli assistenti sociali avrebbero richiesto ai giornalisti presenti sul posto di allontanarsi dalla casa.

Mercoledì 16 settembre i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dovrebbero iniziare ad andare a scuola, dopo essere stati seguiti da una maestra all'interno della struttura dove vivono dopo essere stati allontanati dalla casa nel bosco. "Adesso sanno scrivere e leggere in italiano. Sono bambini come tutti gli altri", ha dichiarato la maestra Lidia ai microfoni di Dentro la notizia.