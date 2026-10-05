CRONACA 05 ottobre 2026

A Dentro la notizia le prime dichiarazioni di Manuela Bianchi dopo l'assoluzione di Louis Dassilva per il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli

A Dentro la notizia vengono trasmesse le prime parole di Manuela Bianchi dopo l'assoluzione di Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Tra le ultime notizie che ruotano attorno al caso anche la prima udienza del processo a carico di Valeria Bartolucci - moglie di Dassilva - accusata di minacce e percosse nei confronti di Manuela Bianchi. Proprio in questa occasione, l'inviato di Dentro la notizia ha intervistato Manuela, che ai microfoni della trasmissione ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo l'assoluzione di Louis. "Spero solo che venga fatta giustizia - dice la nuora di Pierina Paganelli riferendosi al processo che vede imputata Valeria Bartolucci- Spero che vengano riconosciute le cose che lei ha fatto contro di me. Tutte le minacce, il fatto che mi abbia malmenato, il fatto che abbia augurato a mia figlia di morire. Tutte cose dette e studiate tutte nei minimi particolari".

Manuela Bianchi

Riguardo a come si sente adesso, Manuela dichiara: "Mi devo guardare sempre le spalle. Sono impaurita quando sono ovunque, non solo quando mi trovo in via del Ciclamino. Devo continuamente guardarmi le spalle, seguire mia figlia perché ho paura per lei. Questa non è vita". In merito al suo attuale rapporto con il marito Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi aggiunge: "Il bene che voglio a mio marito è assoluto, ma non posso riconquistare una normalità o provarci perché dall'altra parte non c'è la volontà di farlo, quindi il discorso è chiuso". L'inviato di Dentro la notizia conclude l'intervista a Manuela chiedendole cosa ne pensa dell'assoluzione di Louis Dassilva: "Non voglio parlare di questo".