"Questa famiglia non piange. L’unico motivo per cui piange sono i soldi, e basta". Così Francesco Dolci risponde a Gianluigi Nuzzi, che in collegamento con Dentro la notizia gli chiede se intenda cercare un punto d’incontro con i familiari di Pamela Genini.
Al centro dello scontro c’è Bianca, la cagnolina della ragazza, tornata alla madre Una oltre un anno fa. Dolci aveva querelato per diffamazione Pier Giuseppe Rota, compagno della donna, ma i giudici avrebbero archiviato: secondo il provvedimento, quelle dichiarazioni sarebbero nate da un’evidente sofferenza per la morte di Pamela e avrebbero avuto come unico scopo la restituzione dell’animale.
Dolci contesta la decisione: "È l’ennesima dimostrazione che a Bergamo la procura, anziché punire i responsabili di queste continue diffamazioni nei miei confronti, gli dà anche incentivo e modo per continuare". Nuzzi precisa che a decidere è stato il tribunale, non la procura.
Il confronto si accende quando Dolci cita presunte chat di Pamela per rivolgere pesanti accuse a una persona a lei vicina. Nuzzi lo interrompe: "Lei non può parlare così di Pamela. Io non accetto che lei tratti in questo modo una persona che è in cielo. C’è una ragazza che è stata uccisa violentemente, con particolare crudeltà, e poi è stata violata la sua tomba".