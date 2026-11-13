Al centro dello scontro c’è Bianca, la cagnolina della ragazza , tornata alla madre Una oltre un anno fa. Dolci aveva querelato per diffamazione Pier Giuseppe Rota, compagno della donna, ma i giudici avrebbero archiviato: secondo il provvedimento, quelle dichiarazioni sarebbero nate da un’evidente sofferenza per la morte di Pamela e avrebbero avuto come unico scopo la restituzione dell’animale.

" Questa famiglia non piange . L’unico motivo per cui piange sono i soldi, e basta". Così Francesco Dolci risponde a Gianluigi Nuzzi, che in collegamento con Dentro la notizia gli chiede se intenda cercare un punto d’incontro con i familiari di Pamela Genini .

Dolci contesta la decisione: "È l’ennesima dimostrazione che a Bergamo la procura, anziché punire i responsabili di queste continue diffamazioni nei miei confronti, gli dà anche incentivo e modo per continuare". Nuzzi precisa che a decidere è stato il tribunale, non la procura.

Il confronto si accende quando Dolci cita presunte chat di Pamela per rivolgere pesanti accuse a una persona a lei vicina. Nuzzi lo interrompe: "Lei non può parlare così di Pamela. Io non accetto che lei tratti in questo modo una persona che è in cielo. C’è una ragazza che è stata uccisa violentemente, con particolare crudeltà, e poi è stata violata la sua tomba".

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