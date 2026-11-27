La puntata di Dentro la notizia di venerdì 27 novembre si apre con il caso del femminicidio di Ponte Buggianese . Il giorno successivo alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Ionela Miruna Girneata, 23 anni, è stata uccisa dal compagno Andrea Nardini che, dopo il femminicidio avvenuto presumibilmente con un attrezzo da palestra, si è dato fuoco e si è buttato dal viadotto autostradale dell'A1, nei pressi di Barberino del Mugello.

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raccolto anche la testimonianza della titolare del bar dove lavorava Ionela Miruna Girneata, detta Miru: "Era una ragazza eccezionale, buona e generosa. Lui era ossessivo, la controllava continuamente, le telefonava e le diceva: 'Ma come ti sei vestita?'. Miru era sempre sotto controllo, continuamente".

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