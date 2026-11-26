Dentro la Notizia torna a occuparsi del caso di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento di Milano il 14 ottobre 2025. Ospite nello studio della trasmissione di Canale 5, Francesco Dolci si concentra sul mistero dell'agenda rosa, un elemento a cui Pamela teneva in maniera particolare. "Io ho comunicato l'esistenza di questa agenda in data 6 novembre agli agenti della questura di Milano perché lì potevano esserci i codici di sblocco del telefono", esordisce Francesco Dolci, che poi precisa -. Lei era molto legata a quest'agenda, al punto che quando l'avevo aiutata nel trasloco, lei l'aveva messa nella borsa e non l'aveva mai mollata".



Dolci prosegue nel suo racconto, rivelando di aver scattato anche una fotografia all'agenda, mostrando l'immagine in esclusiva a Dentro la Notizia: "Ero andato a prendere Pamela per portarla fuori a cena, perché era triste dato che Soncin non la faceva mai uscire. Sapevo che aveva bisogno di svagarsi, perché era chiusa. Mentre lei era in bagno c'era questa agenda aperta piegata verso il basso. L'ho presa in mano, non capivo il senso e ho fatto la foto. L'ho fatta perché mi sembrava strano, bisogna considerare tutto il sistema che ruotava attorno a Pamela e io ero molto preoccupato per lei". E aggiunge ancora: "Lei si era accorta di questa fotografia, aveva preso e nascosto questa agenda".



Durante la puntata di Dentro la Notizia in onda il 26 novembre, Francesco Dolci si concentra poi su un altro aspetto del caso: "Pamela mi diceva sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, di stare attento a due persone. Di una delle due ho anche registrato alcune telefonate perché subito dopo la morte di Pamela mi aveva chiesto come si sbloccasse il telefono, voleva sapere dov'era la macchina di Pamela... E le telefonate le hanno già acquisite i carabinieri. Da quello che ho saputo, questo soggetto aveva aperto 40 società a persone diverse, tra cui a persone amiche di Pamela, e cercava il certificato di morte di Pamela. Guardando tutto quello che è successo dopo, la situazione è agghiacciante".

