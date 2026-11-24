Durante la puntata in onda martedì 24 novembre, Dentro la notizia torna a occuparsi del caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.



Gianluigi Nuzzi ha aperto la nuova puntata della trasmissione con il video inedito della festa a sorpresa per i 50 anni di Antonella, girato esattamente un anno fa. "Non bisogna togliere la dignità alle persone che sono state uccise e noi le ridiamo voce, la sentiremo per la prima volta", commenta il conduttore di Dentro la Notizia prima di mostrare la clip esclusiva. E precisa: "A quella festa non c'è nessuno dei familiari di Gianni".



La trasmissione di Canale 5 ha dunque raccolto la testimonianza della madrina di Antonella, che racconta di vivere malissimo la sua assenza. "Non voglio accettare che lei non ci sia più", commenta la donna.

Si prosegue con le parole di Antonello, il fratello di Gianni (marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita), interrogato solo pochi giorni fa.



"Antonella era la mia cognata preferita, la cognata che tutti vorrebbero avere", esordisce nella clip mostrata a Dentro la Notizia. E parlando di "ricostruzioni false", prosegue: "Ho visto cose brutte, bruttissime in ospedale. E la cosa che più mi spaventa sono le bugie che hanno raccontato dopo".



