A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

Per la prima volta in uno studio televisivo per parlare del cosiddetto caso ricina, Vittorino Facciolla, l'avvocato di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne decedute per sospetto avvelenamento da ricina. Riguardo a una presunta pista passionale che avrebbe portato alla morte delle due donne, il legale dichiara: "Non si può non considerare che una delle due vittime sia la figlia di Gianni. Non è possibile considerare un danno collaterale in chi immagina di condurre a morte qualcuno. Non regge dal punto di vista logico perché si fa riferimento a una relazione che è duratura nel tempo. Non c'è nessuna attualità, non c'era una frequentazione quotidiana o costante".