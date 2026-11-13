"Tornava a casa, si chiudeva in camera, non voleva più uscire, aveva paura". Così parla la mamma di Michael, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita a Roma, intervenendo insieme al marito a Dentro la notizia.

La procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Secondo la famiglia, Michael sarebbe stato preso di mira da alcuni coetanei fin dalle scuole medie, quando aveva 12 anni, per il suo modo di vestire e per la scelta di farsi chiamare con il nome in cui si riconosceva.

I genitori raccontano di essergli sempre stati accanto: "L'abbiamo sempre assecondato, sempre. Non è stato facile". Il papà spiega di essere stato il primo ad accorgersi del cambiamento e ricorda la risposta data al figlio, che gli chiedeva se la cosa gli desse fastidio: "No, figlio mio, non mi dà fastidio".

La madre ripercorre i tentativi fatti per aiutarlo, da un ricovero di due settimane al cambio di sezione a scuola, che non sono bastati. E lo descrive così: "Come si veste non ha importanza, perché il cuore ce l'aveva d'oro".

Infine si rivolge ai genitori dei ragazzi che lo avrebbero vessato: "Io non vorrei dare colpa a nessuno. Però tante volte il genitore può dare un'educazione ai propri figli di trattare con rispetto gli altri, pure se qualcuno non piace. Il mondo è vario".

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