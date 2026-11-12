Bimbo trapiantato, la mamma di Domenico: "Si poteva salvare"

"Per me si è fermato proprio il mio cuore, si è fermato quando è morto Domenico". Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto a febbraio dopo il trapianto di un cuore danneggiato, parla a Dentro la notizia.

Ora gli indagati sarebbero nove: ai sette sanitari dell'ospedale Monaldi, si aggiungerebbero la coordinatrice delle sale operatorie dell'ospedale di Bolzano e un'operatrice socio sanitaria. Da lì il cuore era partito il 23 dicembre, in un contenitore riempito con ghiaccio secco che lo avrebbe congelato e danneggiato irreparabilmente.