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CRONACA12 novembre 2026

Bimbo trapiantato, la mamma di Domenico: "Si poteva salvare"

A Dentro la notizia parla Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo: "Si dice che si impara a convivere col dolore, ma nel mio caso è impossibile"
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"Per me si è fermato proprio il mio cuore, si è fermato quando è morto Domenico". Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto a febbraio dopo il trapianto di un cuore danneggiato, parla a Dentro la notizia.

Ora gli indagati sarebbero nove: ai sette sanitari dell'ospedale Monaldi, si aggiungerebbero la coordinatrice delle sale operatorie dell'ospedale di Bolzano e un'operatrice socio sanitaria. Da lì il cuore era partito il 23 dicembre, in un contenitore riempito con ghiaccio secco che lo avrebbe congelato e danneggiato irreparabilmente.

Patrizia Mercolino, mamma di Domenico
Patrizia Mercolino, mamma di Domenico

La donna commenta: "Devo andare avanti perché ho altri due figli, ma soprattutto aspettavo da mesi questo giorno. Mi sto attaccando ad avere giustizia per lui per andare avanti. Non mi fermerò finché non l'avrò".

"Mi fa rabbia soprattutto il fatto che ormai è concreto che Domenico si poteva salvare", dichiara, e aggiunge: "Non si può mai spezzare un filo di una mamma e un figlio. Domenico sta sempre con me, non c'è bisogno di un peluche, lui sta nel mio cuore".

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