LE DICHIARAZIONI 20 novembre 2026

"Da quando abbiamo ereditato la situazione stiamo facendo passi avanti", commenta l'avvocato Simone Pillon

A un anno esatto dal giorno in cui i bambini della famiglia nel bosco sono stati portati in una struttura protetta, l'avvocato Simone Pillon - legale della famiglia - interviene a Dentro la Notizia per raccontare i passi in avanti fatti da quando ha assunto l'incarico nella vicenda, a maggio 2026. "La situazione era drammatica: i bambini non vedevano la mamma da marzo e non era previsto nessun rientro - spiega l'avvocato Pillon, in collegamento con la trasmissione di Canale 5 durante la puntata di venerdì 20 novembre -. Pian pianino abbiamo cominciato con gli incontri protetti mamma-figli, con il papà due volte a settimana, poi siamo riusciti a ottenere il rientro a Palmoli e poi abbiamo ottenuto i weekend. C'è una gradualità di rientro".



Quindi, rispondendo alle analisi emerse nello studio di Dentro la Notizia, l'avvocato Pillon commenta: "Forse ci saranno state delle criticità all'inizio della storia, forse ci saranno stati degli interventi necessari, ma da lì a togliere i bambini dovremmo tutti pensare a quello che è il bene che si cerca rispetto al bene che si ottiene, perché va fatto un bilanciamento. Portare via i bambini ai loro genitori ha un impatto drammatico sui bambini per tutta la loro esistenza. Ci sono degli strumenti intermedi che purtroppo a livello sistemico vengono ignorati dai nostri tribunali. Abbiamo 30mila bambina in casa-famiglia: è normale?".

