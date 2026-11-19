Dopo due ore di audizione in Procura a Pavia, Massimo Lovati parla in collegamento con Dentro la Notizia, affiancato dal suo avvocato, Fabrizio Gallo. "È uscito da testimone o da indagato?", domanda Gianluigi Nuzzi. " Io non penso che sarò mai indagato - risponde Massimo Lovati - Non ho niente da nascondere. Quella di oggi è stata un'audizione molto corretta, condotta da due dottoresse molto simpatiche e cordiali, giovani e carine, oltretutto. Ho confermato tutto quello che avevo detto ai giornalisti in tutte le trasmissioni. Così è incominciata, così è finita".

Riguardo i soldi avrebbe ricevuto dai Sempio quando era l'avvocato che rappresentava Andrea Sempio nel caso Garlasco, Massimo Lovati li giustifica così: "Ho fatto un'attività difensiva, preventiva e investigativa, durante la quale sono stato non bravo, di più. Mi sono studiato il processo Stasi, lungo 7 anni. Poi ho assistito il mio cliente".

In merito invece alla modalità tramite la quale avrebbe ricevuto il denaro, Lovati precisa: "Io ho detto: 'Preferisco che mi si paghi in contanti'. Non ho detto: 'Se non me li portate in contanti non vi difendo'. È diverso".



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