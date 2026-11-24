Dal tentativo di fuga alla porta di emergenza chiusa con un lucchetto, fino al percorso di recupero che ancora oggi li vede impegnati. Questi i temi al centro del racconto fatto a Dentro la Notizia da Leonardo Bove e Sofia Donadio, sopravvissuti all'incendio di Capodanno a Crans-Montana che ha devastato il locale Le Constellation causando 41 vittime.



Durante la puntata di martedì 24 novembre, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha accolto in studio i due ragazzi per dare voce alla loro testimonianza, "perché la storia di quanto accaduto sia chiara a tutti e per non dimenticare chi non ce l'ha fatta".



"Il ricordo più difficile di quella sera è pensare che una tragedia del genere si poteva evitare. Pensare che con dei controlli, con dei materiali più adatti a un locale del genere, con una serie di cose che avrebbero permesso di non far scaturire un incendio così grande e in maniera così importante fa riflettere tanto", sono le prime dichiarazioni di Leonardo Bove.



Sofia, invece, si concentra sui momenti della fuga dal locale: "È stata veramente tosta perché io non me ne ero accorta, anzi non ero nemmeno dove è scoppiato l'incendio e se non mi fossero venuta a chiamare probabilmente sarei rimasta lì. Ho pensato soltanto a uscire dall'unica uscita che conoscevo e che sapevo fosse aperta. Davanti alla scala non si vedeva tanto, era piena di gente e il fuoco si estendeva sempre di più. Ho provato a infilarmi tra le gambe della gente e sicuramente questo mi ha coperta un po'. Però il fumo era troppo, l'aria era irrespirabile e arrivata a metà scala, dove il soffitto diventa basso, sono svenuta".

La ragazza si sofferma inoltre su una porta a pochi passi da dove si trovava, "chiusa con una catena e un lucchetto sul maniglione antipanico".

