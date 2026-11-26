Ha già vinto due mezze maratone, in Cina e in Malesia, arriva a una velocità di 47 km/h ed è in grado di percorrere i 100 metri in 8 secondi e una manciata di centesimi. Sono i risultati ottenuti da Flash, il robot umanoide sviluppato per correre e presentato nello studio di Dentro la Notizia.
Durante la puntata di giovedì 26 novembre, Gianluigi Nuzzi ha accolto in studio il robot runner, sviluppato in Cina e presentato da Pier Giorgio Furcas, vicedirettore generale della Honor Italia.
"Flash nasce due anni fa come progetto, un investimento da 10 miliardi di dollari per produrre l'intelligenza artificiale e inserirla all'interno di prodotti fisici", ha esordito Furcas, spiegando come il robot umanoide sia la massima espressione dell'intelligenza artificiale applicata alla meccanica".
Furcas ha dunque proseguito: "Ha un sistema satellitare e delle ottiche 3D, perciò se dovessimo accenderlo adesso in frazioni di secondo capirebbe in che posizione geografica si trova, comincerebbe a classificare tutti gli oggetti che lo circondano e le persone, limitatamente alla legge della privacy, e quindi capirebbe che è in uno studio televisivo". Si tratta della prima volta in uno studio televisivo nel mondo occidentale, perché il nostro quartier generale in Cina ha scelto l'Italia e Milano per presentarlo".