Femminicidio Lorena Isceri, il padre: "Mia figlia avrebbe dovuto incontrare una persona per bene e ha incontrato un mascalzone"

In collegamento in diretta Franco Isceri, il padre di Lorena , che inizia la sua intervista ringraziando la sua famiglia: "Innanzitutto un grande abbraccio a mia moglie, a mio figlio e a mia cognata che stanno patendo le pene che sto patendo io". L'uomo, 78 anni, continua condividendo con Gianluigi Nuzzi un ricordo della figlia: "Avevamo festeggiato il compleanno insieme, ricordi che non si possono cancellare per tutta la vita. Figlia mia dove sei? Ti abbraccio. Lorena avrebbe dovuto incontrare una persona per bene e invece ha incontrato un mascalzone ".

Franco Isceri parla anche di Federico Vella: "Io non l'ho conosciuto ma un po' di paura l'avevo, perché altrimenti non avrei continuato a dire a mia figlia 'denuncialo', ma lei era troppo buona e diceva che non lo voleva rovinare".

"Non si può più andare avanti, stanno morendo tante donne che non lo meritano - prosegue il padre di Lorena rivolgendosi anche alle Istituzioni - Fate presto che è tardi ormai. Bisogna denunciare sì, ma anche proteggere le donne. Cercate di mettervi d'accordo tutti quanti. Quanto vorrei vedere una legge (sul femminicidio, ndr) con l'unanimità della politica".



Franco Isceri conclude: "Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di andare avanti. Farò qualche raccomandata a qualcuno che sta lassù in alto... Cosa posso fare? La realtà è amara".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google