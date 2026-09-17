Sposi morti a Venezia, la zia di Sean Michieli: "Mio nipote è stato infangato e additato come un violento"

"Quando ci hanno chiamato dopo l'incidente nautico è stato già un dolore grande, devastante - prosegue la donna, raccontando anche quanto accaduto i giorni successivi alla morte di Sean - Poi quello che hanno scritto i giornali e sui social è stato un ulteriore dolore. Svegliarsi la mattina e sapere che tuo nipote è stato infangato e additato come una persona che ha ucciso, come un violento. Abbiamo quindi dovuto metterci d'accordo con un avvocato e scegliere di non esporre i genitori di Sean, perché in questo momento non ce la fanno".

Sul silenzio e il riserbo mantenuto dalla famiglia di Sean Michieli, la zia dice: "Abbiamo deciso di parlare solo oggi per la mancanza di rispetto e di privacy che hanno avuto alcuni giornalisti nei nostri confronti".

In merito alle dichiarazioni rilasciate da una sedicente cugina di Gabriella Querino secondo le quali ci sarebbero stati delle tensioni e degli screzi tra i due giovani sposi, la zia di Sean Michieli aggiunge: "Anche la mamma della Gabriella è molto arrabbiata perché questa sedicente cugina è stata anche intervistata, ma non si sa neanche se sia o meno una vera cugina".

Su questo tema interviene anche lo zio: "Ci sono persone che voglio far notizia e basta, persone che vogliono mettere benzina sul fuoco".

Il grave incidente nautico che avrebbe causato la morte di Sean Michieli, 25 anni, e di Gabriella Querino, 26 anni, si sarebbe verificato quando un taxi acqueo si è scontrato contro la piccola imbarcazione di proprietà del giovane sposino. Dopo l'impatto, Sean Michieli è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è deceduto successivamente. Il corpo senza vita di Gabriella Querino è stato rinvenuto in zona Campalto il 15 settembre.