Dentro la notizia torna a parlare del caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne morte per presunto avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, in provincia di Campobasso, durante le festività natalizie.

L'inviato della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha raggiunto Giovanna, la cognata di Antonella Di Ielsi, moglie del fratello della vittima, che ha dichiarato: "Per noi non è accidentale questa cosa. Per noi è stato un omicidio, anche se vorremmo che non fosse così. Vogliamo la verità perché ne abbiamo bisogno, per capire realmente cosa sia successo in quei maledetti giorni. Purtroppo non mi sono ancora fatta un'idea di quello che è successo in quei giorni ed è una cosa che mi logora dentro".

La donna ha raccontato di aver visto la cognata poco prima che morisse, durante il pranzo della vigilia di Natale: "Abbiamo riso, scherzato, è stato bellissimo. Gli ultimi ricordi che abbiamo insieme".