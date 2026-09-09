Rosa Vespa, la donna che rapì la neonata alla clinica di Cosenza: "Non ero in me"

A Dentro la notizia parla Rosa Vespa, la donna di 51 anni che il 21 gennaio 2025 si è introdotta nella clinica Sacro Cuore di Cosenza e ha sottratto una neonata di un solo giorno di vita, dopo aver simulato una gravidanza per nove mesi.
"Ho preso consapevolezza di quello che è successo. Ci sono ancora molte ferite aperte, ma grazie al percorso terapeutico che sto seguendo e alle persone che ogni giorno mi aiutano e mi vogliono bene, sto cercando di superare queste dinamiche del passato", dichiara la donna.
Sul rapporto con il marito aggiunge: "Ha capito che purtroppo io non stavo bene, ancora oggi non mi sono ripresa del tutto, e per questo lo ringrazio e lo ammiro: è stato in grado di capire quello che è stato il mio dramma e mi è stato accanto".
Sul momento del rapimento, i giudici di primo grado avrebbero ritenuto che il gesto fosse stato pianificato nei dettagli, ma Rosa Vespa nega di aver agito con lucidità: "Non ho architettato e non ho pianificato nulla. È stato in quel momento che è arrivata all'improvviso l'idea di prendere quella bambina, che poi mi è stata data con tutta la culletta e l'occorrente per cambiarla. Non ricordo esattamente quello che sono stati i momenti di quella sera, come se fossi stata un'altra persona". La perizia psichiatrica disposta dal tribunale avrebbe però accertato la sua capacità di intendere e di volere.
Rosa dice di aver accantonato il desiderio di maternità: "Ho solo voglia di riprendere in mano la mia vita piano piano e riparare al danno fatto". Alla madre della neonata, con cui il contatto non si è ancora ricomposto, rivolge un appello: "Ho già tante volte chiesto scusa. Se lei ha voglia di incontrarmi io sono disponibile, non mi tiro indietro".
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