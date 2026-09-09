Rosa Vespa, la donna che rapì la neonata alla clinica di Cosenza: "Non ero in me"

A Dentro la notizia parla Rosa Vespa, la donna di 51 anni che il 21 gennaio 2025 si è introdotta nella clinica Sacro Cuore di Cosenza e ha sottratto una neonata di un solo giorno di vita, dopo aver simulato una gravidanza per nove mesi.

"Ho preso consapevolezza di quello che è successo. Ci sono ancora molte ferite aperte, ma grazie al percorso terapeutico che sto seguendo e alle persone che ogni giorno mi aiutano e mi vogliono bene, sto cercando di superare queste dinamiche del passato", dichiara la donna.

Sul rapporto con il marito aggiunge: "Ha capito che purtroppo io non stavo bene, ancora oggi non mi sono ripresa del tutto, e per questo lo ringrazio e lo ammiro: è stato in grado di capire quello che è stato il mio dramma e mi è stato accanto".